In der Hörtendorfer Straße starten die angekündigten Bauarbeiten, was eine Umleitung der Busse zur Folge hat.

KLAGENFURT. Am Montag, 7. September, starten die Asphaltierungsarbeiten und die Errichtung eines Gehsteigs in der Hörtendorfer Straße. Die Bauarbeiten sollen bis Ende November andauern. Daher müssen die KMG-Linienbusse umgeleitet werden: über die Völkermarkter Straße – Lehargasse – Margarethenweg und weiter über die Linie. Stadteinwärts wird dieselbe Route gewählt.

Die Haltestelle "Niederdorf" wird stadtauswärts nicht bedient, es gibt aber Ersatz bei der Postbus-Haltestelle im Kreuzungsbereich Völkermarkter Straße.

Durch die Asphaltierung muss der Straßenabschnitt zwischen Margarethenweg und Schülerweg mit einer Ampel geregelt werden. Die Haltestelle "Rosenweg" wird dann, sobald dieser Bauabschnitt dran ist, in den Kreuzungsbereich zum Schülerweg verlegt.