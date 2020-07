Jeden Donnerstag: Ranger führen durchs Naturjuwel Lendspitz-Maiernigg.

KLAGENFURT. Klagenfurts besonderes Naturjuwel ist das Europaschutzgebiet Lendspitz-Maiernigg. Ein Teil davon bietet wichtigen Lebensraum für seltene und europaweit geschützte Tier- und Pflanzenarten. „Es ist uns wichtig, den Klagenfurter Schülern ein Bewusstsein für ihre Natur zu vermitteln“, sagt Bildungs-Referent Stadtrat Franz Petritz zu den Exkursionen ins Klagenfurter Sumpfgebiet, die für die Sommerbetreuungsinstitutionen angeboten werden.

Führungen durch das Natura-2000-Gebiet am Lendspitz sind aber nicht nur Schülern vorbehalten. Unter dem Motto „City meets nature“ führen Lendspitz-Ranger jeden Donnerstag durch das Naturjuwel.

Treffpunkt ist jeweils um 16 Uhr beim Tramwayrestaurant am Lendkanal (bei Schönwetter). Unter der Anleitung der „City meets nature“-Ranger Marco Müller und Elisabeth Wiegele befreit man dabei auch Biotopflächen von Neophyten wie der Goldrute oder dem drüsigen Springkraut. Wer mitmachen will, bekommt als Dankeschön ein Gratis-Eis im Tramway-Restaurant, die Führung ist kostenlos. Projektleiterin ist Susannne Glatz-Jorde.

Balance aus Schutz und Nutzung

Umwelt-Referent Stadtrat Frank Frey sieht in der Balance aus Schutz und Nutzung den Schlüssel zum Erfolg: „Nur was wir kennen und als wertvoll empfinden, kann langfristig erhalten werden.“

Spannend ist das Projekt "City meets Nature" auf jeden Fall: Wer kennt schon die bauchige Windelschnecke oder die kleine Hufeisennase? Was verbirgt sich im Schilfgürtel und was kreucht und fleucht im Bruchwald? Dazu Wissenswertes über die heimischen Fischarten und Wasservögel.

Schwerpunkt für Artenschutz

Der Schwerpunkt des Projekts „Lebensraumgestaltung für Moorfrosch und Co“ wird in vielen Maßnahmen zum Schutz seltener Arten umgesetzt. Gefördert von Land Kärnten und der REWE Stiftung „Blühendes Österreich“ werden Schilfschutzmaßnahmen überlegt und Amphibienlebensräume geschaffen. Da der Freizeitdruck auf diesen Naturraum im städtischen Umfeld enorm ist, ist es wichtig, die Rückzugsgebiete für Wasservögel am Wörthersee langfristig zu bewahren. Voraussetzung für die Erhaltung dieses einmaligen Naturraums in der Stadt, ist rücksichtsvolles Verhalten und das Einhalten gewisser Spielregeln.