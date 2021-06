Es waren sehr schöne Erfahrungen; Das Familienwerk durfte in Kooperation mit dem Familienreferat des Landes Kärnten im Mai vier Elternbildungs-Vorträge organisieren, die jeweils zwei Mal stattfanden (10.00 und 20.00 Uhr). Zum Abschluss sprach der Sozialpädagoge, Coach und Buchautor Patrick Steiner über die Liebessprachen der Teenager. Eng angelehnt an Gary Chapman brachte er den zahlreichen TeilnehmerInnen nahe, ihre heranwachsenden Kinder wirklich wahrzunehmen und herazuszufinden, auf welche Sprache (Lob/ Zärtlichkeit/ Hilfsbereitschaft/ Zweisamkeit/ Geschenke von Herzen) sie besonders ansprechen.

An einem einzigen Vormittag nehmen heute Teenager mehr Informationen auf als Menschen vor 50 Jahren in ihrem Leben. Diese enormen Herausforderungen, denen Jugendliche heute ausgesetzt sind, kann man mit einer liebevollen Begleitung als Erwachsene abfedern. Sich Zeit zu nehmen und authentisch präsent zu sein, ist das Um und Auf einer Erziehung, die mit der Pubertät in eine Begleitung übergeht. Patrick Steiner hat sich zu einem Fachmann für die Liebessprachen entwickelt, seine Vorträge sind lebendig und voller Empathie. Daher möchte das Familienwerk diesen Vortrag im Herbst 2021 auch in Präsenz anbieten. Danke an das Land Kärnten für diese wertvolle Initiative und die wertschätzende Kooperation!

"Ich kann 2 Monate von einem netten Kompliment leben." (Mark Twain)

