Die Lockdownverlängerung die die österreichische Bundesregierung bezugnehmend auf das Coronavirus gemeinsam mit den Landeshauptleuten heute bekanntgegeben hat, macht eine weitere Schließung der Väterberatungsstellen des Vereins " Väter für Recht Gemeinsam für unsere Kinder " an den sechs Standorten notwendig. Dies teilte dessen Landesobmann, Clemens Costisella, in einer Pressemitteilung mit. " Vorerst werden wir unsere Beratungsstellen bis einschließlich 14. Feber 2021 geschlossen halten. Sollte dieses Datum Seitens des Krisenstabes der Bundesregierung halten wird die erste Beratung am 15. Feber 2021 in Feldkirchen stattfinden ". Für Fälle die bereits Seitens des Vereins bearbeitet werden steht die Väterhotline unter 0681/81121824 zur Verfügung, auch besteht die Möglichkeit von Videokonferenzen. Allgemeine Informationen können ebenso bei der Väterhotline eingeholt werden. Neue Fälle die man sich erst genau ansehen muss um seriös beraten zu können, werden erst nach Beendigung des Lockdowns vor Ort in den Beratungsstellen wieder bearbeitet.