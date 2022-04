Kärntner Derby in der Meisterschaft der besten sechs Mannschaften Österreichs: Was nach einem typischen Eishockey-Szenario klingt, ging heute tatsächlich in der Fußball Bundesliga über die Bühne - und die Sportfans wurden nicht enttäuscht.

WOLFSBERG. Der Fünfte, der Wolfsburger AC, gegen den Sechsten der Fußball Bundesliga, die Klagenfurter Austria. Das waren die Vorzeichen des heutigen Duells in Wolfsberg. Die 4.650 Fans in der Lavanttal Arena, eine große Zahl davon war für die Klagenfurter gekommen, bekam ab der ersten Minute eine spannende Partie zu sehen.



1:0 für die Austria

Nachdem die Gäste anfangs aufzeigen und teils gefährlich vor das Tor der Klagenfurter kommen konnten, netzt Timossi nach genialem Sprint und einem famosen Knaller in der 4. Minute ein - es steht 1:0 für die Austria. In weiterer Folge entwickelt sich die Derby weiter zu dem, was man unter einem Derby versteht: Beide Teams schenken sich nichts, kein Meter wird dem Gegner überlassen und gute Torchancen auf beiden Seiten wechseln sich ab.



2:1 für die Austria zur Hälfte

In der 16. Minute dann der Ausgleich: Michi Liendl wird viel zu lange von der Klagenfurter Hintermannschaft alleine gelassen und schießt den Ball seelenruhig ins Tor. Doch quasi gleich nach dem Ankick netzt Jaritz zur 2:1-Führung für die Gäste ein. Die restliche knappe halbe Stunde steht das Spiel auf des Messers Schneide - beide Teams geben nicht nach und drücken auf das nächste Tor, es bleibt aber beim 2:1.

WAC drückt, aber es bleibt beim 2:1

In der zweiten Spielhälfte ziehen sich die Klagenfurter erst einmal zurück und konzentrieren sich auf Kontermöglichkeiten, die Wolfsberger bleiben allerdings mehr oder minder ungefährlich. In der 62. Minute dann ein Lattenschuss von Cvetko, es bleibt jedoch bei der knappen Führung der Violetten. In weiterer Folge können sich die Klagenfurter immer wieder mit Kontern helfen, die Lavanttaler kommen nicht mehr zum Ausgleichstreffer. Damit zieht die Austria auch in der Tabelle bei den Wolfsbergern vorbei.