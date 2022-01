Seit mehr als zehn Jahren zählt der LAC Klagenfurt zu den erfolgreichsten Leichtathletikvereinen.

KLAGENFURT. In Österreich gibt es mehr als 400 Leichtathletikvereine. In den diversen Cups, wie beispielsweise den ÖLV-Cup, Laufcup oder Masterscup werden jedes Jahr die besten Vereine des Landes ermittelt. Eine Konstante der vergangenen zehn Jahre war und ist der LAC Klagenfurt. Die Lindwurmstädter waren gleich zehnmal in Folge der bestplatzierte Kärntner Verein im wichtigsten Cup, dem ÖLV-Cup. Außerdem gelang es dem LAC sogar zweimal alle Cups als Nummer 1 in Kärnten zu beenden, nämlich in den Jahren 2015 und 2016. Im Jahr 2015 erkämpften sich die Athleten aus der Landeshauptstadt den Rang 6 und damit die beste Platzierung. Insgesamt sechsmal erreichte der Tradtionsverein seit dem Jahr 2012 eine Top-10-Cup-Platzierung.

Spitzensaison 2021

Die abgelaufene Saison zählt für den LAC Klagenfurt zu den erfolgreichsten der Vereinsgeschichte. Die Talente aus Klagenfurt holten von der Klasse U16 bis zur Allgemeinen Klasse sechsmal Gold und insgesamt 15 mal Edelmetall bei österreichischen Meisterschaften. Vier LAC-Athleten nahmen an internationalen Meisterschaften teil.

Top-Athleten 2021

Florian Herbst nahm bei der U20-EM teil, holte über 400 Meter erstmals einen Staatsmeistertitel und vergoldete sich bei der U23-Meisterschaft. Lea Bostjancic wurde Vizestaatsmeisterin, holte einen zweiten Platz bei den Österreichischen Meisterschaften im Winterwurf und wurde österreichische Meisterin der Klasse U23, alles im Diskuswurf. Federico Kucher holte sich den Vizestaatsmeistertitel im Weitsprung. Auf Rang 3 bei den Winterwurfmeisterschaften kam Diskuswerfer Alexander Gesierich. Mit dem Landesrekord über die 100-Meter-Hürden und Rang 3 bei den Staatsmeisterschaften glänzte Christina Jellen. Elisabeht Golger war die Entdeckung des Jahres, mit zweimal U16-Gold (300 Meter und 300-Meter-Hürden). Über die 400 Meter unterbot sie bereits das U18-Limit für die EM in Jerusalem. Julian Hackl überraschte mit Gold bei den österreichischen Meisterschaften im Hochsprung und mit Silber über 100 Meter in der Klasse U16. Elisabeth Bluch verbesserte den Landesrekord im Siebenkampf in der Klasse U18 und gewann Bronze im Dreisprung. Selina Elbischger nahm an den U20-Balkanspielen teil und verbesserte den Hindernisrekord in der Klasse U20. Bei den U18-Balkanspielen zeigte Lorena Miklau über 100-Meter-Hürden mit einem neuen U18-Landesrekord auf. Marlen Staudacher holte Bronze bei den U18-Berglaufmeisterschaften. Conny Wohlfahrt, die derzeit in den USA studiert, steht dem LAC bei Meisterschaften aktuell kaum zur Verfügung. Rekorde lief sie aber trotzdem. Beim Rennen für ihre Uni in North Dakota verbesserte sie den Kärntner Landesrekord über die Meile gleich mehrfach. Margit Gesierich siegte bei den österreichischen Meisterschaften und verbesserte den Kugelrekord in der Klasse W50. Richard Peterl holte zweimal Gold bei den österreichischen Meisterschaften der Klasse M55. Günther Gasper verbesserte den M55-Landesrekord im Hochsprung, Speer und Dreisprung und gewann zweimal Gold bei den österreichischen Meisterschaften. Primus-Heinz Kucher verbesserte den Landesrekord (M60) im Weitsprung.