Der EC KAC trifft in seinem ersten Spiel im neuen Kalenderjahr morgen Dienstag (19.15 Uhr) auswärts auf den EC VSV. Die Rotjacken, die 21 der letzten 25 Kärntner Derby gewinnen konnten, werden in dieser Begegnung ohne Steven Strong, Nick Petersen, Thomas Koch, Dennis Sticha und Johannes Bischofberger, sowie eventuell auch ohne Lukas Haudum auskommen müssen.

KLAGENFURT/VILLACH. Der EC KAC punktete in jedem seiner drei Spiele nach Weihnachten: Neben klaren Siegen gegen Villach (9:1) und in Ljubljana (5:1) unterlagen die Rotjacken in Graz erst nach Verlängerung (3:4). Der Titelverteidiger liegt im Ranking zwar unverändert auf Platz sechs, der Rückstand zu Rang zwei, aktuell von Fehérvár AV19 gehalten, hat sich jedoch bereits auf deutlich weniger als einen Zehntelpunkt verringert.

KAC auch auswärts gut in Fahrt

In der Fremde lief es für Klagenfurt in der bisherigen Spielzeit sehr gut: In nur drei der 15 Partien fernab der Heimat blieb der EC-KAC ohne Punkt, im Schnitt 1,733 Zähler pro Auswärtspartie werden ligaweit nur vom Leader aus Salzburg überboten.

Auch der VSV ist gut in Fahrt

Doch auch der EC VSV hat seit der hohen Niederlage in Klagenfurt am Stefanitag jedes seiner drei ausgetragenen Ligaspiele gewonnen: Zu Hause wurden der HK Olimpija Ljubljana (4:2) und nach Verlängerung auch der HCB Südtirol (4:3 nach 0:3-Rückstand) bezwungen, auswärts gelang am Sonntag ein 6:3-Erfolg bei den Graz 99ers. Die Adler konnten sich damit wieder sehr nahe an den in der Endabrechnung des Grunddurchgangs so wichtigen sechsten Tabellenplatz heranpirschen, aktuell belegen sie im Ranking unmittelbar hinter dem EC KAC Rang sieben

Es ist bereits das 341. Kärntner Eishockey Derby

Der EC VSV und der EC KAC treffen am Dienstag zum 341. Mal in einem Bewerbsspiel aufeinander, mit 179 zu 142 Siegen (bei 19 Unentschieden) spricht die historische Bilanz für die Klagenfurter. Rot-Weiß hat auch in der Wertung ab der Liga-Neugründung im Jahr 2000 die Nase vorne, der Vorsprung mit 79 gegenüber 64 Erfolgen resultiert hier aber in erster Linie aus der jüngeren Vergangenheit: Von den letzten 25 Konfrontationen konnte der EC-KAC gleich 21 zu seinen Gunsten entscheiden, auch das Torverhältnis dieser Periode spricht mit 77:39 eine deutliche Sprache.

KAC fühlt sich in Villach wohl

Allerdings hat Villach jeden seiner letzten fünf Derby-Siege auf eigenem Eis eingefahren, 2016 und in jedem Jahr ab 2018 gewannen die Adler jeweils exakt ein Heimspiel gegen Klagenfurt, jedes davon in regulärer Spielzeit. Insgesamt fühlten sich die Rotjacken in der Draustadt im Verlauf der vergangenen Saisonen aber recht wohl: Zehn der letzten 15 Auswärtspartien gegen den EC VSV konnten gewonnen werden, in nur einer dieser 15 Begegnungen – dem zweiten Viertelfinalspiel 2021 – kassierte man in der Tiroler Straße mehr als drei Gegentreffer.



Schumnig: "Villach wird vor Fans aggressiv spielen"

KAC-Verteidiger Martin Schumnig erwartet einen Kampf: „Ich glaube, Villach wird sehr aggressiv aus der Kabine kommen und uns permanent unter Druck setzen. Der VSV wird die beiden bisherigen Derbyniederlagen wiedergutmachen wollen, insbesondere vor eigenem Publikum, also anders als im letzten Derby in Villach wieder vor Fans."



Etliche Ausfälle bei den Rotjacken

Und auch die Liste der nicht zur Verfügung stehenden Spieler hat sich bei den Rotjacken in den vergangenen Tagen wieder deutlich verlängert: Nach weiterführenden Untersuchungen erwies sich die im Auswärtsspiel in Graz erlittene Verletzung von Nick Petersen als schwerwiegender als zunächst angenommen, der Stürmer ist nun wie Thomas Koch und Dennis Sticha der Kategorie der Langzeitausfälle zuzurechnen.

Ebenfalls für einige Zeit nicht einsatzfähig sein wird Johannes Bischofberger, der in der Partie in Ljubljana am Donnerstag verletzt wurde. Steven Strong sitzt im Derby am Dienstag die erste Hälfte seiner Zwei-Spiele-Sperre ab. Neben allen bereits feststehenden Ausfällen wackelt auch der Einsatz des erkrankten Lukas Haudum, der zuletzt nicht am Training teilnehmen konnte.