Es war möglicherweise das letzte Kärntner Eishockey-Derby dieser Saison. Nachdem die Villacher im letzten Duell in der Landeshauptstadt eine bittere Niederlage einstecken mussten, schlitterte man heute erneut in ein Debakel - am Ende steht es 6:0. Klagenfurt feiert, Villach weint.

KLAGENFURT. Nach schnellem Start beider Teams kann der KAC in der zehnten Minute erstmals einnetzen - Postma scheitert noch, Würschl schiebt den Puck aber aus kurzer Distanz ins Tor. Mit dem 1:0 für die Rotjacken geht es auch in die erste Drittelpause.

2:0 nach Drittel zwei

Auch der Beginn des zweiten Drittels gehört den Klagenfurtern - und sie werden belohnt: In der 24. Minute zieht Strong mit der Rückhand ab. Es steht 2:0. Trotz guter Chancen auf beiden Seiten bleibt es bei diesem Stand, insbesondere die Klagenfurter hatten aber durchaus Möglichkeiten, noch mehrmals zu treffen.

Ganahl und Fraser treffen

Die 44. Minute bringt eine erste Vorentscheidung: Eine tolle Kombination zwischen Obersteiner, Hundertpfund und schließlich Ganahl, der den Puck zwischen den Beinen von VSV-Goalmann Bernard im Tor platziert. Kurz darauf muss Krastenbergs vom Eis, Powerplay für die Rotjacken. In der Unterzahl der Adler zeigt Fraser mit einem Kraftschuss auf, er geht jedoch knapp über das Tor. Kurze Zeit später aber wieder die Rotweißen: Fraser netzt zum 4:0 ein.

Villacher Debakel ist besiegelt

Die Villacher kämpfen, heute will aber wieder einmal nichts gelingen. Das kann der KAC nicht von sicht behaupten: In der 56. Minute erhöhen die Rotjacken durch Ganahl auf 5:0. Würschl netzt in der 58. Minute zum Endstand von 6:0 ein. Es ist eine weitere Derby-Blamage für die Villacher, der KAC ist in Feierlaune.