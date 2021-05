Siege über Siege gibt es beim KLC und zusätzlich noch einen kleinen Motivationsschub von KLC-Ikone Elmar Kunauer.

KLAGENFURT. In der Leopold-Wagner-Arena in Klagenfurt fand das 6. KLC-Meeting statt. Die Sprinter konnten dabei ganz klar überzeugen. Bei den Frauen gewann Loreana Miklau (LAC Klagenfurt) mit persönlicher Bestzeit von 12,49 Sekunden. Bei den Männern gab es durch Markus Karlin (KLC) und Florian Herbst (LAC) mit 11,46 Sekunden einen Ex-aequo-Sieg. Großes Pech hatte Hürdenspezialist Markus Karlin bei seinem 300-Meter-Hürdenlauf. Auf dem Weg zu einer Topzeit strauchelte der 24-Jährige an der letzten Hürde und zog sich eine schwere Handverletzung zu.

Ergebnisse

200 m: Lilly Plessnitzer (KLC) 25,77 Sekunden

300 m: Florian Herbst (LAC) 35,15 Sekunden

300 m Hürden: Anna Slama (KLC) 46,27 Sekunden

Österreichische U16-Spitze

Auch die jungen AthletInnen des KLC zeigten ihre Stärke beim Meeting. Katharina Just (U16) sprintete über 200 Meter eine persönliche Bestzeit in 26,23 Sekunden. Klubkollegin Lisa Petz (U16) lief die 1000 Meter in persönlicher Bestzeit von 3:16,22 Minuten. Die beiden Nachwuchsathletinnen führen damit die österreichische Rangliste an. Lilly Plessnitzer (U18) zeigte in 26,23 Sekunden über 200 Meter ihre Sprintstärke, damit rangiert sie auf Platz drei der österreichischen Bestenliste.

Mastersklasse

Auch der M70-Athlet Valentin Topitschnig konnte wieder einen neuen Rekord aufstellen. Er lief in 14,31 Sekunden über 100 Meter zum neuen Kärntner Rekord und übertraf damit seinen bisherigen Rekord von 14,35 Sekunden. Damit erzielte er zeitgleich die österreichische Jahresbestleistung.

Kunstbild macht Pullnig Beine

Die KLC-Ikone Elmar Kunauer hat es einst selbst für seine großartigen Leistungen über die 100-Meter-Distanz als Geschenk bekommen. Die Rede ist von einem wertvollen Silberstich, der die Schattierungen von Läuferbeinen zeigt. Der Künstler Sepp Schmölzer hat es dem Olympiateilnehmer von 1960 persönlich angefertigt und geschenkt. Nun hat KLC-Ehrenpräsident Kunauer den Nachwuchsprinter Lukas Pullnig als seinen Nachfolger auserkoren. "Das Bild soll Luki Freude bringen und ihm schnelle Beine machen", so der 81-Jährige. Der 18-jährige Pullnig sieht das Geschenk als große Ehre und wird nach seiner mündlichen Matura an der HTL Lastenstraße eine besondere Herausforderung annehmen. Auf die Bestzeit von Kunauer, der im Jahr 1960 die 100 Meter in 10,40 Sekunden gesprintet ist, fehlen ihm bei einer persönlichen Bestleistung von 10,86 Sekunden noch 46 Hundertstel. Nach einer Fußverletzung und bald überstandener Matura möchte Pullnig sich jedoch auf seine Art beim Ehrenpräsidenten bedanken, mit einer schnellen Zeit auf der Kunststoffbahn, um sich in der elitären Bestenliste des KLC ganz vorne einzureihen.