Der Tischtennissport in Kärnten blüht in den letzten Jahren so richtig auf. Durch das neue Leistungszentrum wird der Nachwuchs gezielt gefördert und soll ein Sprungbrett zum Profisport sein.

KLAGENFURT. Der KTTV-Präsident Hubert Dubrounig will mit dem Leistungszentrum den Spitzensport vorantreiben. "So etwas hat es in Kärnten noch nie gegeben. Wir haben ein Leistungszentrum in einer der schwierigsten Zeiten überhaupt, einer Pandemie, geschaffen, in der viele junge Sportler ihrem Sport nachgehen können.

KTTN-Präsident Hubert Dubrounig und Kärntens Landeshauptmann Pater Kaiser

Leistungszentrum

Das das Leistungszentrum gut angenommen wird und bereits Auswirkungen auf den lokalen Nachwuchs hat, zeigt sich dadurch, dass viele Kärntner Sportler bereits dem Österreich Kader angehören und einige Erfolge, wie Staatsmeisterschaften, für sich verzeichnen konnten. Im Leistungszentrum wird jede Woche Montag bis Mittwoch sowie Dienstag und Donnerstag (je nach Altersgruppe) trainiert. Jeden Samstag besteht die Möglichkeit, ein Schnuppertraining im Sportpark Klagenfurt zu besuchen. "Wir bieten den Service anbieten, wenn Leute am Samstag einkaufen gehen, können die Eltern die Kinder oder Jugendlichen zum Sportpark bringen und da Schnuppertraining machen. Dann können sie schauen, ob es ihnen taugt und sich damit anfreunden können, und gegebenenfalls weiter bei uns am Ball bleiben möchten", sagt KTTV-Präsident Dubrounig.

Der Nachwuchs findet im Leistungszentrum beste Verhältnisse vor

Starkes Team

Der KTTV ist in der breite sehr stark und gut ausgebildet Aufgestellt. Mit Dominik Plattner verfügt der Verband über das ehemalige Aushängeschild des Kärntner Tischtennis. Plattner war ehemaliger Trainer des Nationalteams und hat selbst bereits sämtliche Titel gewonnen und sich nach der aktiven Karriere als Trainer ausbilden lassen. Unterstützt wird das Leistungszentrum von Branca Pasalic. Gemeinsam sind sie für Dubrounig "ein Traumduo als Trainerteam", die wirklich herausragende Leistungen für die Jugend leisten. In Mittelkärnten ist unter anderem auch Juwan Franz und Koffler Herbert aktiv. Vom TTC Villach bildet Bettina Feuerabend den Nachwuchs aus sowie von Oberkärnten Gietler Helmut. "Die TrainerInnen, die in ihren Vereinen die Nachwuchsarbeit machen verdienen meine größte Anerkennung", sagt Dubroubnig.

Der Sportpark Klagenfurt während der Staatsmeisterschaften 2022

Zukunftsorientiert

Da Dubroubig neben seiner Tätigkeit als KTTV-Präsident ebenso ÖTTV-Vize-Präsident ist, hat er das Medien und Innovationsabteilung übernommen und versucht, sukzessiv die Digitalisierung voran zu treiben. So sollen in Zukunft, wie bei den Staatsmeisterschaften bereits, Livestreams bei den Ligaspielen im Internet abrufbar sein. Für heuer sind noch einige österreichweite win-Seriengepant. Im Mai finden im Lavantal die Kärntner Meisterschaften statt, welche aufgrund der Pandemie verschoben wurden und im Jahr 2023 halten die Seniorenmeisterschaften in Klagenfurt Einzug, welches ein rießen Tischtennisfest werden.