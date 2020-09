Der EC KAC empfängt zum Auftakt der neuen bet-at-home ICE Hockey League am 25. September die Black Wings aus Linz in der Klagenfurter Stadthalle. Der EC VSV gastiert bei Salzburg. Die Spiele beider Kärntner Vereine werden live übertragen.



KÄRNTEN. Der Spielplan für die erste Phase des Grunddurchgangs der kommenden Saison in der bet-at-home ICE Hockey League steht fest. Teil eins der Regular Season ist von 25. September 2020 bis 7. Februar 2021 als doppelte Hin- und Rückrunde geplant. Am Eröffnungs-Wochenende werden erstmals drei Spiele live übertragen. Sollten Covid-19-bedingte Behördenvorgaben der involvierten Länder Einschränkungen im Spielbetrieb vorschreiben, kann es zu späteren Änderungen im Spielplan bzw. beim Modus kommen.

Erstes Saisonderby steigt in Villach



Der EC KAC startet am 25. September um 19.30 Uhr gegen die Black Wings aus Linz in die neue Saison. Puls 24 überträgt das Spiel der Klagenfurter live. Die Villacher Adler bekommen es am ersten Spieltag um 19.15 Uhr mit Red Bull Salzburg zu tun. Das Spiel des VSV wird auf Sky Sport live übertragen. Zum ersten Kärntner Derby kommt es dann am Freitag, 9. Oktober, in Villach (17.30 Uhr/live auf Sky Sport)