Eine neue Messe ist für 2021 geplant: die „Alpe-Adria Classic Legends“ mit Fokus auf den VW Bulli.

KLAGENFURT. Mit Hochdruck arbeiten die Kärntner Messen mit Ausstellern und Partnern an der Planung der Messen im Herbst und arbeiten Maßnahmen in den einzelnen Covid-19-Präventionskonzepten ausarbeiten. Währenddessen kündigt man eine neue Messe für klassische Automobile: Von 23. bis 25. April 2021 öffnet die „Alpe-Adria Classic Legends“ erstmals sozusagen die Garagentore am Messegelände.

Im Messe-Angebot werden Automobil-Klassiker und Raritäten sein. Zusätzlich will man Dienstleister wie Lederer und Sattler, spezialisierte Restaurations- und Aufbereitungsbetriebe, Ersatzteile-Anbieter, Automobil-Museen, Privatverkäufer etc. erwartet. Die „Alpe-Adria Classic Legends“ soll Besucher und Aussteller aus Österreich, Norditalien, Slowenien und Kroatien anlocken.

Der legendäre VW Bulli im Fokus

Sonderthema der Messe ist der legendäre "VW Bulli", der liebenswerteste Kleinbus der Welt, der heuer seinen Siebziger feiert. Abgerundet wird der Event mit "Scheunenfunden" und was man daraus machen kann under einer nostalgischen Entertainment-Lounge.

Die Projektpartner der Oldtimer-Messe sind Johannes Habich (Habich Entertainment), Almir Slamnik, (Bereichsleiter Vertrieb, Kärntner Messen), Karl Platzer (Kärntner Messen, Vertrieb) und Sabrina Moser (Projektassistenz, Kärntner Mssen).