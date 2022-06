In Klagenfurt wird der nächste Sparmarkt auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Bereits nächsten Dienstag sperrt die Filiale in der Paul-Gerhardt-Straße in Welzenegg für einen Totalumbau zu. Die Neueröffnung am selben Standort ist für Ende November geplant.

KLAGENFURT. Nächsten Dienstag, am 28 Juni, zu Mittag schließt der Sparmarkt in der Paul-Gerhardt-Straße für fünf Monate seine Pforten. Laut unseren Informationen wird das Gebäude komplett abgerissen und neu gebaut. Bei großzügigen Platzverhältnissen und modernem Ladendesign sollen sich künftig sowohl Kunden als auch Mitarbeiter wohlfühlen. Die Neueröffnung der Spar-Filiale ist für Ende November geplant.

Abverkauf startet am Freitag

Abverkauft werden ab übermorgen, Freitag, sämtliche Tiefkühlprodukte. Ab Samstag, 25. Juni, werden die Spar-Mitarbeiter bereits die Milchprodukte aussortieren. Alle anderen Artikel werden offenbar zu anderen Spar-Geschäften gebracht und dort verkauft. Die Mitarbeiter dürften auch nach der Neueröffnung Ende November wieder mit an Board sein. Die meisten Angestellten wechseln in andere Filialen, einige gehen in der Zwischenzeit "stempeln".

Ausweichmöglichkeiten

Plakate vor dem Eingang der Spar-Filiale in der Paul-Gerhardt-Straße weisen Kunden darauf hin, dass sie während der Umbauarbeiten ihre Einkäufe bei Sparmärkten in der näheren Umgebung erledigen können, wie beispielsweise im Eurospar in der Welzenegger Straße, im Interspar in der Durchlaßstraße oder im Spar-Supermarkt in Fischl.