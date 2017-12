Alpen Adria Tipps: Göttinnen in Udine, Eisland in Laibach

26.12.2017, 00:30 Uhr

Im Archäologischen Museum im Castello di Udine ist noch bis 11. Februar die Ausstellung „Donne, Madri, Dee“ (Frauen, Mütter, Göttinnen) zu sehen. Die Ausstellung zeigt figurative Frauen-Darstellungen und -Symbole und deren Entwicklung in den vergangenen 40.000 Jahren, von prähistorischer Kunst bis heuteÖffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10.30 bis 17 Uhr; Infos: http://www.civicimuseiudine.it/de.

In der Shopping-City „BTC Ljubljana“ hat bis 4. März das „Eisland“ (Ledena dežala) seine Zelte aufgeschlagen. In dem „Eispalast“ taucht der Besucher in eine Märchenwelt ein und trifft auf Figuren aus russischen und slowenischen Volkserzählungen und Märchen. Zudem lockt die längste slowenische Eisrutschbahn ins Eisland. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 bis 21 Uhr, Samstag, Sonntag 10 bis 21 Uhr. Infos: http://www.btc-city.com,