Alpen Adria Tipps: Saturday Night Fever, ein Prosit und Elektroswing

11.10.2017, 00:30 Uhr

40 Jahre „Saturday Night Fever“ sind der Anlass für das Teatro Nuovo di Milano die neue italienische Musical-Produktion von „La Febbre del Sabato Sera“ auf Reisen zu schicken. Am 21. 10., 21.30 Uhr, im Gran Teatro Padox in Padova; Infos, Karten: http://www.zedlive.com. Die 19. Ausgabe des Festivals „Ein Prosit“ ist das alljährliche Highlight für Genießer: eine "geführte Verkostungsschau" im Palazzo Veneziano in Malborghetto ("Vigneto" und "Culinaria", am 21. und 22. 10.), diverse weitere Verkostungen, Seminare, Geschmacksreisen mit einigen der besten italienischen Köche sowie Kanaltaler Küche in diversen lokalen Restaurants. Von 19. bis 22. Oktober, alle Infos: http://www.einprosit.org.

Ob er wohl als Marcus Füreder auch Karriere gemacht hätte? Jedenfalls gehört der aus Linz stammende Elektroswing-Pionier Parov Stelar mittlerweile zu Österreichs erfolgreichsten Musikexporten. Mit dem neuen Album „The Burning Spider“ und seiner Band gastiert er am 21. Oktober, 20 Uhr, im Messezentrum Laibach (Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18). Karten: http://www.eventim.si ; Ö-Ticket.