Alpen Adria Tipps: Zucchero in Padua, Kraftwerk in Laibach

16.02.2018, 01:30 Uhr

Italo-Superstar Zucchero gastiert mit seiner neuen Best-of-Show „Wanted“ am 26. Februar, 21 Uhr, in der Arena Spettacoli Padova Fiere. Wer den Konzertbesuch mit einem Padua-Kurzurlaub in der höchst sehenswerten Stadt verbinden will, hängt am besten einen oder zwei Tage dran und kann am Tag darauf Ex-Oasis-Hälfte Liam Gallagher mit seiner neuen Show zum aktuellen Album „As You Were“ sehen: am 27. Februar, 21 Uhr, im Gran Teatro Geox. Infos, Karten: www.zedlive.com

Kraftwerk – die Pioniere der elektronischen Musik aus Düsseldorf rund um Klangerzeuger Ralf Hütter sind wieder on Tour. Sie beeinflussten Musikstile wie Synthie-Pop. Electro-Funk, Detroit-Techno bis hin zum frühen Hop-Hop. Die „Beatles der elektronischen Tanzmusik“ (New York Times) begeistern mit ihrer opulenten Sound- und Licht-Show „3D“ am 22. Februar, 20 Uhr, in der Hala/Halle Tivoli (Celovška cesta 25). Karten: www.eventim.si