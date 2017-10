"Ultima Radio" stellen erste CD vor

, Florian-Gröger-Straße 39 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

KLAGENFURT. Am Freitag, dem 6. Oktober, um 19 Uhr ist die Grazer Band "Ultima Radio" zu Gast in der Mammut Bar am Messegelände und präsentiert dort ihr gelungenes Erstlingswerk "A Thousand Shapes". Die Band bedient sich an Stoner Rock- über Progressive Rock- und Psychedelic Rock- bis hin zu Funk-Elementen. Die Besucher dürfen sich weiters auf "Colours of Monochrome" sowie "The Black Drums" freuen.