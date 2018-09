Auch Einzelwertung beim Go-Kart-Rennen

12.09.2018, 06:00 Uhr

Beim Kart-Rennen für den guten Zweck können nun auch Einzelpersonen an den Start gehen.

RABENSDORF. Der Tag der offenen Tür, veranstaltet vom Umweltreferat der Stadtgemeinde Feldkirchen und vom Wasserverband Ossiacher See, steht bevor: Am Samstag, dem 29. September, dröhnen am Gelände des Wasserverbandes in Rabensdorf auch die Motoren. "Das Sportreferat der Stadtgemeinde führt ein Go-Kart-Rennen für den guten Zweck durch", verrät Stadtrat Herwig Tiffner. Daran können nun nicht nur Teams (drei Personen), sondern auch Einzelpersonen teilnehmen. Die Einzel-Teilnahme kostet 30 Euro (30 Minuten Training und Rennen). Der Reinerlös wird dem Sozialreferat der Stadtgemeinde zur Verfügung gestellt, das Familien, die in Not geraten sind, unterstützt.Anmeldungen von Teams (drei Personen) und Einzelpersonen: 04276/25 11-230 (Christina Frank) und jugend-sport@feldkirchen.at!