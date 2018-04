In Waidmannsdorf entstehen 67 neue Mietwohnungen

23.04.2018, 15:48 Uhr

Heute erfolgte der Spatenstich für 67 geförderte Wohneinheiten der Bauvereinigung "Kärntner Siedlungswerk" in der Waidmannsdorfer Maximilianstrasse 36-38.

Nachhaltigkeit groß geschrieben

Auf dem ehemaligen Betriebsareal der Telekom entsteht ein moderner Wohnkomplex, der den städtebaulichen Trends und den Vorgaben des Landes Kärnten entsprechen soll. Modern, nachhaltig, zentral gelegen und mit Balkonen in jeder Wohnung und Eigengärten im Erdgeschoss. Alle Wohneinheiten sind barrierefrei und können behindertengerecht eingerichtet werden. Die Tiefgarage wird mit Ladestationen für E-Autos ausgestattet. "Der Standard unseres gemeinnützigen Wohnungsangebotes ist in jeder Hinsicht den aktuellen Wohnbedürfnissen angepasst und eine Garantie für modernes und qualitativ hochwertiges Wohnen," so Wohnbaureferentin Gaby Schaunig.Eine deutliche Sprache von Sparsamkeit und Effizienz sprechen auch die Energiewerte der Wohnhäuser. Sie sollen annähernd in den Bereich eines Passivhauses kommen. Photovoltaikanlagen auf allen Flachdächern des Wohnkomplexes und Presscontainer für Hausmüll und das Altpapier sollen für Nachhaltigkeit sorgen. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 10 Millionen Euro, die Fertigstellung ist mit 2020 geplant.