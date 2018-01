OPERNFAHRTEN PLUS… OPERNPREMIERE „MACBETH“ VON GIUSEPPE VERDI (Kulturfahrt)

Nach langer Renovierungsphase vor knapp 7 Jahren wiedereröffnet, erstrahlt das ursprünglich als Landestheater im Neorenaissance-Stil erbaute Gebäude in neuem Glanze. Mit diesem einher geht auch der stetige Erfolg des Ensembles des Slowenischen Nationaltheaters, das auf bereits 125 Jahre künstlerisches Schaffen zurückblickt. Das zentrale slowenische Repertoiremusiktheater zeigt neben den regelmäßigen Programmneuheiten jeder Saison ein umfangreiches Repertoire an Opern-, Ballett- und Konzertwerken des modernen und klassischen Musiktheaters. Unter den rund 150 Vorstellungen pro Jahr wird der Oper ein besonderer Stellenwert eingeräumt, von denen hier zwei ausgewählt wurden. Das Programm-Plus zum Besuch der Opernabende bietet das “kurze Eintauchen” in die lebhafte Hauptstadt Sloweniens auf städtebaulichen Spuren des berühmten Ljubljana-Architekten Jože Plečnik sowie auf Spuren slowenischer Weinkultur.

​Termin: Donnerstag, 17. Mai 201814.00 Uhr: Abfahrt ab Klagenfurt/Parkplatz MinimundusLeistungen:Busfahrt, Besuch und Führung Plečnik-Wohnhaus, Weinverkostung mit kleiner Jause, Einführung, Premierenticket, Reisebegleitung. Exklusive Reiseschutz (Reiserücktrittsversicherung u.a.)Reisebegleitung: Mag.a Regina Rauch-Krainer, MASAnmeldung per E-Mail unter office@tlsreisekultur.at oder über die Webseite www.tlsreisekultur.atBuchung bis spätestens 17. April 2018 erforderlich!