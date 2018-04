Frühbauer/Wutzl holen historisches Gold auf der World-Tour

30.04.2018, 15:50 Uhr

Mehrmals Silber auf der World-Tour gab es schon für Österreich, einen Turniersieg bei einem FIVB-Challenger auch (2006 Xandi Huber & Florian Gosch), aber noch nie ist ein heimisches Team auf der World-Tour ganz oben auf dem Podest gestanden. Dass dies nun Simon und Jörg gleich beim ersten Antreten der Saison gelingt hätte Xandi Huber, Beach-Koordinator vom Volleyball- und Beachvolleyballleistungszentrum Kärnten, nicht für möglich gehalten: "Ich trainiere jeden Tag mit ihnen. Ich wusste, dass sie die Qualität haben so ein Turnier zu gewinnen. Dass sie das dann aber ohne Generalprobe gleich beim ersten Turnier aus der Quali raus so durchzuziehen und sich gegen all die anderen Teams durchzusetzen war schon sehr beeindruckend. Uns war vor der Saison bewusst, dass sie heuer auf Grund der Punktesituation international nicht viele Chancen bekommen werden und wir waren schon sehr froh, als sie in Malaysia zumindest in den Bewerb gerutscht sind. Seit Februar haben sie auf eine Möglichkeit gewartet endlich aktiv ins Turniergeschehen einzugreifen. Für sie ist dieses Jahr jedes internationale Turnier eine "Do or Die Situation". Bei den wenigen Turniere, die sie spielen können, müssen sie Erfolg haben. Mit diesem Druck sind sie diesmal offensichtlich sehr gut umgegangen!"Der Klagenfurter Simon Frühbauer war nach den Siegen gegen Schweiz, die Trainingskollegen Friedl/Trummer, Malaysia, Deutschland, Indonesien, wieder Deutschland und Russland natürlich überglücklich: "Es war für mich der erste Hauptbewerb auf internationaler Ebene überhaupt. Unglaublich, dass ich jetzt eine World-Tour Goldmedaille um den Hals hängen habe. Wir haben große Ziele und wollen unbedingt beim Major in Wien dabei sein. Der Turniersieg hier war ein erster wichtiger Schritt, aber da wir punktemäßig fast bei null angefangen haben, liegt noch ein weiter Weg vor uns." Den nächsten Schritt können sie hoffentlich schon diese Woche beim FIVB 1-Star Turnier in Manila (Philippinen) machen, wo sie zur Zeit noch Nr. 1 auf der Reserve List sind. Fix am Donnerstag in der Qualifikation dabei ist das zweite Team aus dem Kärntner Leistungszentrum Friedl/Trummer.Fotos: FIVB, VLZ Kärnten