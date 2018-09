Altes neu belebt bei Trachten Strohmaier

21.09.2018, 21:14 Uhr

Historische Familienfotos zieren neue Kleinauflage einer Trachtenkollektion von Strohmaier Trachten.

KLAGENFURT. Rechtzeitig zum St. Veiter Wiesenmarkt bringen Marlene und Wolfgang Strohmaier nun ihre "Capsule Collection Nostalghia" heraus, die vom Grazer Kreativ-Atelier Decasa designed wurde. Dabei dienten der Tattoo-Künstlerin Carola Deutsch, deren Werke schon in New York und Barcelona für Furore sorgten, historische Fotos aus dem Familienalbum der Familie Strohmaier. Gemeinsam mit ihrer Schwester Sabrina kreierte Carola daraus die Vorlagen für die Motive, die nun T-Shirts und Schürzen zieren.Zu finden sind die in Kleinauflagen gefertigten Kleiderstücke bei Strohmaier Trachten in Klagenfurt. Am 28. Septeber haben Interessierte zudem die Möglichkeit, die Designer zu treffen: Bei "Meet the designers", ab 15 Uhr. Infos: www.strohmaier-trachten.at