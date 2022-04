Dachgleiche in der Steinbrunngasse

Dachgleiche für ELK BAU und GCA Wohnbau Projekt in Klosterneuburg



KLOSTERNEUBURG. In erlesener Ruhelage realisiert ELK BAU für den Bauträger GCA Wohnbau in Klosterneuburg acht moderne Doppelhaushälften mit Wohnflächen zwischen 150 m² und 160 m². Mit der Vollendung der Dachgleiche wurde nur sechs Wochen nach Beginn der Hochbauarbeiten ein weiterer Meilenstein erreicht.

Dr. Christian Gibler, Bauherr von GCA Wohnbau und DI Andrea Probst, Architektin von GCA Wohnbau, sowie Mag. Stefan Anderl, Geschäftsführer von ELK BAU, begrüßten die zahlreichen Gäste und zelebrierten in entspannter Runde den bisherigen erfolgreichen Bauverlauf.

Wohnen in der Steinbrunngasse



Die vier Doppelhäuser wurden mit viel Liebe zum Detail nach der Planung von DI Probst und Ihrem Team geplant und fügen sich harmonisch in die naturbelassene Umgebung ein. Die nachhaltige Holzbauweise garantiert ein natürliches, angenehmes Raumklima und höchste Verarbeitungsqualität. Es wird ausschließlich PEFC-zertifiziertes österreichisches Fichtenholz verwendet, welches in der hauseigenen Produktion der ELK-Zentrale im Waldviertel verarbeitet wird.

Alle Wohneinheiten verfügen über weitläufige Gärten mit Terrassen und sind vollunterkellert. Die offenen Grundrisse samt großer Glasfronten sorgen für lichtdurchflutete Räume. Auf drei Ebenen wird Wohnkomfort auf höchster Ebene geboten: Ein großzügig dimensionierter Wohn-Essbereich, der sich über die gesamte Hauslänge erstreckt, bietet genug Platz für ein entspanntes Familienleben. Jedes Haus verfügt über drei Schlafzimmer, drei Bäder, einen großen Abstellraum, einen weiteren großen Raum der als Atelier, Homeoffice-Bereich oder Gästezimmer genutzt werden kann, sowie einen Balkon und 2 PKW-Stellplätze. Dank nachhaltiger Beheizung mittels Luftwärmepumpe profitieren die Bewohner von besonders niedrigen Betriebskosten. Eine Fußbodenheizung, kontrollierte Wohnraumlüftung, 3-fach verglaste Fenster mit elektrischem Sonnenschutz, Echtholz-Parkettböden, Kaminvorbereitung, sowie erlesene Sanitärausstattung namhafter Hersteller sichern exklusive Wohnqualität.

Urlaubsfeeling direkt vor der Haustüre: Im hinteren Bereich des weitläufigen Grundstücks wird auf einer über 3.000 Quadratmetern großen Allgemeinfläche ein natürliches Schwimmbiotop errichtet, das exklusiv für die Bewohner des Bauprojekts zugänglich ist und im Sommer zum Baden einlädt.