McDonald’s Franchisenehmer Winfried Schmitz erweitert Angebot in Klosterneuburg und liefert Big Mac & Co ab sofort auch in Klosterneuburg an die Haustür. Die frisch zubereiteten Produkte werden in Zusammenarbeit mit mjam im Umkreis des McDonald’s Restaurants in der Wiener Straße 64 kontaktlos zugestellt.



KLOSTERNEUBURG (pa). Mit dem Lieferservice McDelivery erweitert Franchisenehmer Winfried Schmitz das Angebot in seinem McDonald’s Restaurant in Klosterneuburg. „Wenn es zuhause oder im eigenen Garten gerade am gemütlichsten ist oder ein Meeting im Büro länger dauert, können sich nun auch die Klosterneuburger ihre McDonald’s Bestellung mit nur wenigen Klicks bequem liefern lassen“, so Schmitz.

Frisch zubereitet, schnell geliefert



Die Bestellung erfolgt über die kostenlose mjam-App am Smartphone oder online auf mjam.net: einfach Lieferadresse angeben, das McDonald’s Restaurant in der Wiener Straße 64 auswählen und die Bestellung abschicken. Auch die Zahlungsart kann ganz einfach bestimmt werden. Die Gebühr im Liefergebiet Klosterneuburg beträgt pauschal vier Euro, der Mindestbestellwert liegt bei acht Euro. Das McDelivery-Angebot umfasst einen Großteil der Produkte des Restaurants sowie das Kuchensortiment von McCafé.

McDonald’s Schmitz: Langjähriger Familienbetrieb



Der Familienbetrieb von McDonald’s Franchisenehmer Winfried Schmitz ist mit seinen Restaurants schon seit Mai 2002 in der Region verwurzelt: Gemeinsam mit seiner Familie betreibt er aktuell elf Restaurants – davon sieben in Wien und vier in Niederösterreich – und beschäftigt über 490 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die für das gesamte Produktsortiment verwendeten Lebensmittel stammen zu 70 Prozent aus Österreich – Rindfleisch, Freilandeier, Milch und Kartoffeln werden zu 100 Prozent von hemischen Bäuerinnen und Bauern bezogen.Bereits Ende 2013 hat McDonald’s Österreich das Lieferservice testweise in Wien gestartet und aufgrund der positiven Resonanz bald auf den Großteil Wiens sowie weitere österreichische Städte ausgeweitet. Heute wird McDelivery von mehr als 70 Restaurants in zahlreichen heimischen Städten in Zusammenarbeit mit lokalen Lieferdiensten angeboten.