Info und Anprobetermin für Klosterneuburger Tracht beim Stadtmarketing wieder möglich.



KLOSTERNEUBURG. Nach coronabedingter Pause gibt es am Mittwoch, 5. August, wieder einen Info- und Anprobetermin für die Klosterneuburger Tracht beim Stadtmarketing. In der Zeit von 15 bis 18 Uhr steht Ihnen die Dirndlmacherei mit allen Informationen zur Tracht inklusive Stoffmustern zur Verfügung.

Der nächste Herbst oder auch die kühleren Tage kommen bestimmt, meint Schneiderin Irene Novak. "Nun haben wir passend zum Klosterneuburger Dirndl ein kuscheliges Halscape entwickelt. Es kann auf mehrere Arten getragen werden, entweder über die Schulter gelegt und einfach rund um den Hals gewickelt werden." Auch das typische Papageienmotiv, das die historische Verbindung von Stift und Stadt in der neuen Tracht verankert, ist auf dem Tuch eingestickt.