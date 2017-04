Florianis als "Hundefänger"

28.04.2017, 08:54 Uhr

Mit einem weiteren Kameraden wurde beschlossen den Hund einzufangen. Die Brandmayerstraße wurde bis Höhe Hofer abgesucht, wo das Tier nicht mehr aufzufinden war. In einer Nebengasse wurden die Kameraden fündig und näherten sich dem aufgeweckten Hund vorsichtig an. Dieser erwies sich als zutraulich und freute sich über eine Streicheleinheit. Die Kameraden führten den Hund dann in das Feuerwehrauto und begaben sich zu Tierärztin Wirnsberger, um einen möglichen Chip auslesen zu lassen. Dieser war erfreulicherweise vorhanden. Die Besitzer wurden kontaktiert und konnten ihren Hund erleichtert in Empfang nehmen.

"Diese Aktion ist einzigartig. Es war ein entlaufener Hund den wir zum Tierarzt gebracht haben. Andere Tierrettungen kommen schön öfter vor, ob Katze auf Baum, Reh im Garten oder Dachs im Schwimmbecken", so Kommandant Wolfgang Pötsch.