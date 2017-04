Musikalisches Feuerwerk im Festspielhaus

28.04.2017, 09:57 Uhr

Die rund 1.000 erschienenen ZuhörerInnen zeigten sich im Festspielhaus St. Pölten vom musikalischen Nachwuchs begeistert



Applaus für die TeilnehmerInnen

ST. PÖLTEN / KLOSTERNEUBURG (red). Mit einem fulminanten musikalischen Feuerwerk ging am 22. April, das Landespreisträgerkonzert prima la musica über die Bühne. Einige der besten TeilnehmerInnen des Landeswettbewerbs prima la musica präsentierten dabei in festlichem Rahmen Auszüge aus ihrem Programm.Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erschien als Ehrengast und zeigte sich in ihrer Festrede vom Talent der jungen TeilnehmerInnen begeistert. Ebenso fand Dorothea Draxler, Holding-Geschäftsführerin der Kultur.Region.Niederösterreich, lobende Worte für den musikalischen Nachwuchs. Sie betonte vor allem den Nutzen einer musischen Ausbildung für die Entfaltung der Persönlichkeit: „Die Förderung der Kreativität, das Musizieren wie das Singen, Malen und Theaterspielen tragen wesentlich zur Entwicklung eines kultivierten Menschen bei und sind wichtig für die positive Entwicklung einer Gesellschaft.“Rund 1.000 ZuhörerInnen waren in den Großen Saal des Festspielhauses St. Pölten gekommen, um den jungen MusikerInnen zu applaudieren. In insgesamt 16 musikalischen Beiträgen gaben die MusikschülerInnen aus allen Teilen des Landes Einblicke in ihr Können: Von Schlagwerk über StreicherInnenensemble bis Oboe, Fagott und Trompete, von Fauré über Dvorák bis Wagner reichte die bunte Palette an hoch anspruchsvollen Darbietungen.

„Gratulation an die TeilnehmerInnen von prima la musica, die allesamt beim Landeswettbewerb Großartiges geleistet haben“, sagt Michaela Hahn, Geschäftsführerin des Musikschulmanagement Niederösterreich. „Unser großer Dank geht aber auch an die Angehörigen, an die MusikschullehrerInnen und -leiterInnen, die die SchülerInnen mit unglaublichem Engagement auf ihrem musikalischen Weg unterstützen.“