St. Laurent vom Stift Klosterneuburg auch über den Wolken

19.10.2017, 13:01 Uhr

St. Laurent bei der AUA

Das Weingut Stift Klosterneuburg ist nicht nur das älteste Weingut Österreichs, es gilt auch als Wiege des St. Laurent in Österreich und kultiviert mit der Tattendorfer Stiftsbreite auch den größten St. Laurent Weingarten der Welt. Mit der Aufnahme in das Weinsortiment der Austrian Airlines kommt neben besten Bewertungen bei Falstaff, A la Carte und Wine Enthusiast eine weitere Auszeichnung dazu. „Die Weinkultur Österreichs in der Business Class der Austrian Airlines zu vertreten macht uns sehr stolz und bekräftigt uns in unserem Bestreben, die österreichische Rebsorte St. Laurent auch international weiter zu profilieren!“, freut sich Weingutsleiter Wolfgang Hamm.