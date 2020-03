Die Hagenbrunner Frauenbewegung trotzte der Corona-Panik und bat zur Modeschau.



BEZIRK KORNEUBURG | HAGENBRUNN. Es ist vollbracht. Die genau vor fünf Jahren, am 8. März 2015 präsentierte Hagenbrunner Tracht, wurde jetzt vervollständigt und im Hagenbrunner Gemeindezentrum dargeboten. Für Gemeinderätin und Obfrau der Hagenbrunner Frauenbewegung Silvia Hickelsberger auf alle Fälle ein Freudentag. Entgegen anderen Veranstaltern, welche aus Angst vor Corona ihre Veranstaltungen absagten, fanden die Hagenbrunner Frauen die ganze Sache ziemlich hysterisiert und ließen sich den Lebensspaß nicht so leicht verderben. Und so präsentierten sie Stilberatungen rund ums Thema Tracht, Tipps zu den neuesten Trends für Frisuren, Schmuck und Accessoires und die Visagistinnen Christine Dallinger und Patrizia Thüringer standen für tolles Make-up zur Verfügung. Die Firma Weingartshofer verschönerte den Veranstaltungssaal mit Blumenschmuck und Bürgermeister Michael Oberschil mischte sich auch angstfrei unter die Besucher.