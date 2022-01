Dr. Max Burckhard Ring in Korneuburg (Hinterseite GH Barenth): Am 4. März 1940 überschwemmte ein Eisstoß-Hochwasser den Ring bis zur Straße "Am Neubau".



