Gemeindeführung betont Wichtigkeit dieser Infrastruktur.

VERLÄNGERUNG DER ANMELDEFRIST BIS 30.09.2020!!

Die Gemeinde ist zuversichtlich, dass die 40-Prozent-Hürde zu erreichen ist.

Haushalte und Betriebe der Gemeinde bekommen die Chance auf eigene Glasfaseranschlüsse. „Das wäre für uns enorm wichtig“, hoffen Bürgermeister Gottfried Muck und Vizebürgermeisterin Christina Trappmaier-Hauer auf die notwendige 40-Prozent- Zustimmung unter den Haushalten. Es wurde und werden noch umfassende Informationskampagnen gestartet.

Wo sich der Glasfaserausbau für private Netzbetreiber nicht rechnet, wird nöGIG, eine Tochtergesellschaft der Wirtschaftsagentur ecoplus aktiv. Geschäftsführer Hartwig Tauber betont: „Wir errichten eine öffentliche Infrastruktur, auf deren Basis Netzbetreiber und Dienstanbieter Services zu fairen Konditionen anbieten können. Die Refinanzierung erfolgt durch die Einnahmen aus der Vermietung.“

"Gut ausgebautes Glasfasernetz gehört zur Daseinsvorsorge"

Froh über den Breitband-Ausbau auch in den Orten zeigen sich auch die beiden obersten Gemeindevertreter des Landes. Für Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl ist der Breitband-Ausbau eine Frage der Existenz: „Für uns gehört ein gut ausgebautes Glasfasernetz zur Daseinsvorsorge. Der Plan des Landes Niederösterreich, an dem sich die heimischen Gemeinden tatkräftig beteiligen, stellt Chancengleichheit zwischen den kleinen Kommunen und den Ballungszentren her. Mir ist besonders wichtig, dass gerade die entlegenen Regionen mit einem zukunftsfähigen Internetanschluss versorgt werden“, betont er.

GVV-Präsident Rupert Dworak sieht das ähnlich: „Der flächendeckende Breitbandinternet-Ausbau ist eine Grundvoraussetzung für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes.

Nachdem das NÖ-Modell in vier Pilotregionen erfolgreich getestet wurde, startet nun der reguläre Ausbau. Insgesamt werden in den nächsten drei Jahren etwa 100.000 Glasfaseranschlüsse bis zu den jeweiligen Häusern errichtet.

Sierndorf bekommt als eine der ersten Gemeinden Niederösterreichs die Chance, Teil dieses Netzes zu werden. Die Infrastruktur bleibt langfristig im Besitz des Landes und steht unterschiedlichen Internet-Anbietern offen. Die Kunden profitieren wiederum vom Wettbewerb.

„Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie wichtig ein einwandfrei funktionierendes Internet ist“, verweisen Muck und Trappmaier-Hauer auf den durch das Coronavirus ausgelösten Homeoffice-Schub. „Bestimmt bieten zukünftig einige Firmen mehr Arbeitsplätze mit Homeoffice an, in manchen Bereichen hat sich das sicher bewährt“, meint Muck.

Auf der Sierndorfer Gemeinde-Homepage und der Facebook-Seite der Marktgemeinde wird für das Projekt geworben: „Glasfaserinfrastruktur ist heutzutage die Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg und auch für die Attraktivität eines Wohnsitzes. Denn nur ein Glasfaseranschluss im Haus stellt sicher, dass genügend Bandbreite für aktuelle und zukünftige Internetdienste da ist.“

Es gehe um Chancengleichheit für ländliche Regionen. Die Niederösterreichische Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) errichtet das offene und zukunftssichere Netz aber eben nur dann, wenn mehr als 40 Prozent in den jeweiligen Gebieten zustimmen, für die ein Ausbau vorgesehen ist. „Wenn wir die 40 Prozent überschreiten, startet der Ausbau in kurzer Zeit. Im kommenden Jahr könnten bereits ein großer Teil der Anschlüsse aktiviert werden“, kündigt die Gemeindespitze an.

Wasser, Kanalisation oder Strom sind längst zur Selbstverständlichkeit geworden. Hier können wir uns darauf verlassen, dass die Infrastruktur dafür vorhanden ist. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass auch bei der die Infrastruktur der Zukunft so ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit! Im ländlichen Raum stellt die Versorgung mit leistungsfähigem Breitband nach wie vor eine große Herausforderung dar. Die Niederösterreichische Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) kann das Glasfasernetz in unserer Gemeinde errichten, wenn wir laut und deutlich JA! sagen.

Das ist eine einzigartige Chance für Haushalte, Betriebe und für unsere Gemeinde als Ganzes. Nutzen wir Sie!

Bürgermeister Gottfried Muck und Vizebürgermeisterin Christina Trappmaier-Hauer appellieren an die Sierndorfer BürgerInnen „Sichern Sie sich Ihren persönlichen Anschluss und genießen Sie die Vielzahl an Vorteilen, die eine leistungsfähige Internetverbindung mit sich bringt! Sorgen Sie vor, für Sie selbst und die nächsten Generationen, die in unserer Gemeinde leben und arbeiten werden“.