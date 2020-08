Beim Frauencafe der ÖVP Frauen Langenzersdorf wurde fleißig für die Aktion "JVP macht Schule" gesammelt. Eine Aktion, um jungen Menschen in Europa zu helfen.

BEZIRK KORNEUBURG | LANGENZERSDORF. "Uns ist es ein besonderes Anliegen, jungen Menschen den Start in die Schule und somit zu einer fundierten Ausbildung zu erleichtern. Und die Aktion läuft auch noch", erzählt Obfrau Barbara Schilling. So können Spenden weiterhin direkt bei Schilling abgegeben oder in die Sammelbox beim Reisebüro Heinz & Hiller geworfen werden.