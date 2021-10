Robin vom 21-Kunsthaus-23 hat eines seiner Kunstwerke (Fisch-Gemälde) für einen "Guten Zweck" zur Verfügung gestellt. Interessant ist dies auch für Sammler der zeitgenössischen Kunst. Robin, der Erfinder des "Neofließ-Realismus" fertigte auch viele Gemälde in seinem Stil, wo die Selbstständigkeit der Fließtechnik mit der realen verbunden wird. Auch bekannt sind seine jahrelangen Kunst hilft- Aktionen für Bedürftige in Wien mit volkstümlichen Vernissagen.

Das gespendete Fisch-Gemälde ist aus der Fahnenserie 03/18 und nennt sich "Die Begegnung" und geht zur Versteigerung für die OÖ Tafel. Man kann auch online einen Kaufantrag stellen die Auktion soll am 21.10. 2021 ablaufen, bis dahin kann man auch online mitmachen.

Siehe unter Charity Kunstauktionen - für ooe-tafel.

Da das Gemälde aus der Fahnenserie ist, und Robin nicht viele davon gemacht hat, sind diese Gemälde für Kunstsammler immer etwas Besonderes, da man auch auf eine Wertsteigerung hofft.

Machen sie mit, es ist für etwas GUTES!!