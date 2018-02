Jetzt anmelden: Semsterstart in den Kreativakademien Korneuburg und Stockerau

16.02.2018, 19:19 Uhr

Die NÖ Kreativakademie startet in das nächste Semester. In Stockerau stehen junge Talenten bereits seit Anfang Februar auf der Bühne. In Korneuburg können Kinder und Jugendliche ihre kreativen Talente ab 25. Februar in der Musicalakademie entfalten.

BEZIRK | STADT KORNEUBURG | STOCKERAU. Bei dem schöpferischen Prozess werden die Kinder und Jugendlichen von professionellen Kunstschaffenden begleitet. Angeleitet von Richard Maynau und Johannes Polt, können junge Talente in der Schauspielakademie Bühnenluft schnuppern und mit Körper, Stimme und Fantasie ihre darstellerische Kreativität erforschen.In der Musicalakademie zeigt ein Team um Werner Auer, was es heißt, gleichzeitig zu singen und zu tanzen – geheimnisvoll wie ein Phantom der Oper oder erhaben wie eine Kaiserin.

Jetzt anmelden!Die Schauspiel- und die Musicalakademie richten sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren. Im Mittelpunkt stehen die Freude am gemeinsamen Schaffen und die individuelle Weiterentwicklung der künstlerischen Fertigkeiten in den verschiedensten Disziplinen.Nähere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie im Internet auf www.noe-kreativakademie.at