10.05.2017, 08:46 Uhr

Auf Lieblingsstrecke im Cross Country fuhr Fiona Klien auf den 3. Platz



Beim zweiten Rennen des Austria Youngsters Cups in Haiming, das erstmals auch zum Swiss-Bike-Cup zählte, lief es für Fiona Klien optimal. Sie konnte sich auf der technisch anspruchsvollen Strecke im Laufe des Rennens von Position 10 auf den dritten Platz vorarbeiten und legte in der letzten Runde sogar die schnellste Zeit der 40 Fahrerinnen bei den U15 Mädchen hin.Daniel Churfürst, der das erste Jahr in der U17 fährt, hatte mit mehr als 90 hochmotivierten Konkurrenten zu kämpfen und wurde in der Startphase durch einen Sturz seines Vordermannes aufgehalten. Er arbeitete sich im Laufe des Rennens kontinuierlich nach vorne und fuhr schließlich auf den 38. Rang (7. bester Österreicher).