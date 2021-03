Eigentlich findet ja jeden Donnerstagabend um 18.30 Uhr im Dom der Wachau eine Messe mit Livemusik statt. Nur nicht vorige Woche. Da wurde am Freitag aufgespielt. Aus gutem Grund.

KREMS. Der Freitag war Tag des Heiligen Josef. Jedes Jahr, wenn das Fest des Patrons der Handwerker und der Ehe gefeiert wird, finden sich auch Gäste aus Weißenkirchen in der Kremser Stadtpfarrkirche alias Dom der Wachau ein. Im Zuge der groß angelegten Restaurierung des Doms der Wachau stiftete nämlien Josef Kitzler aus Weißenkirchen (r.) gemeinsam mit dem Kremser Stadtpfarrer Franz Richter (l.) die Restaurierung des Josefsaltars. Darum wurde die Messe vorigen Freitag genau an diesem Altar zelebriert.

"Aber es gibt eine Menge anderer Altäre und anderer Stifter, darum werden wir in Zukunft auch Messen an diesen Altären feiern", kündigte Stadtpfarrer Franz Richter an.