Die 2016 gegründete Musikkapelle St. Leonhard am Hornerwald begeisterte nach drei Jahren Pause wieder mit einem bunten Mix aus moderner und traditioneller Blasmusik.

ST: LEONHARD/HW. Zum mittlerweile dritten Mal lud die Musikkapelle St. Leonhard zum Vatertagskonzert ins Gasthaus Staar, zum ersten Mal unter der musikalischen Leitung von Katrin Dick. Es gab aber noch einige weitere Gründe zum Feiern: sechs Jahre Musikkapelle St. Leonhard am Hornerwald, 4 eifrige Nachwuchsmusikanten in den eigenen Reihen sowie die Premiere von Lukas Pfeiffer als Nachwuchsdirigent. Besonders erfreulich sind die mehr als zehn Leistungsabzeichen in Bronze bzw. Silber, welche in den letzten Jahren „erspielt“ wurden.

Filmhits und Blasmusik-Stücke

Das musikalische Programm bot in gewohnter Manier für jeden Musikschmack ein Schmankerl: Neben den Film-Hits „Game of Thrones“ und „Can You Feel the Love Tonight“ brachte die MK St. Leonhard den Rock-Klassiker Narcotic zur Aufführung. Der Schwerpunkt des zweiten Teils lag auf zünftiger Blasmusik, wobei der Böhmischen Traum sowie Flieger- und Rainer-Marsch dargeboten wurden.

Ein Lied auf die Landschaft

Den krönenden Abschluss bildete eine ganz besondere Aufführung des Bozner Bergsteiger-Marsches, denn im Trio („Wohl ist die Welt so groß und weit“) war das Publikum eingeladen, mit einzustimmen. Gesungen wurde jedoch nicht der klassische Südtiroler Text, sondern eine von OSR Hugo Strauch verfasste Version, welche die Schönheit der Gegend rund um St. Leonhard am Hornerwald beschreibt.

Infokasten: Leistungsabzeichen

Leistungsabzeichen in Bronze:

Theresia Brugger (Tuba), Martina Dick-Prösser (Klarinette), Roswitha Hauer (Waldhorn), Renate Pfeiffer (Tenorhorn), Marianne Steiner (Saxofon), Jan Strohmeier (Schlagwerk), Elisabeth Winkler (Waldhorn)

Leistungsabzeichen in Silber:

Stefanie Brugger (Trompete), Anna Dollmann (Querflöte), Johannes Klackl (Tenorhorn), Lukas Pfeiffer (Schlagwerk)