Im August und September 2021 wurden im Kremser Stadtgebiet reihenweise Diebstähle von Fahrrädern angezeigt. Die Polizei kam zwei bisher unbescholtenen Rumänen auf die Schliche und konnte sie verhaften.

Am Dachboden

Bei einer Hausdurchsuchung wurden am Dachboden des Haupttäters zwölf, zum Teil zum Abtransport verpackte, Bikes sichergestellt. Insgesamt dürften die Täter jedoch an die 30 Fahrräder verschiedenster Marken gestohlen haben. Der Gesamtschaden beträgt an die 30.000 Euro.

Liebeskummer

Vor Gericht gab der 25-jährige Erstangeklagte an, aus Liebeskummer von Deutschland nach Krems übersiedelt zu sein. Er wollte einen Neuanfang starten. Er habe einen Monat gearbeitet, dann den Job verloren, weil er zu spät zur Arbeit erschienen sei. Zuerst habe er zwei Fahrräder von einem Unbekannten gekauft und diese weiterveräußert. Dadurch sei er auf die Idee mit den Fahrraddiebstählen gekommen. Sein 37-jähriger Komplize sei nur einen Tag dabei gewesen.

Zwei Flaschen Wodka

Wie viele Bikes man an diesem Tag gestohlen habe, wisse er nicht. Sie seien beide alkoholisiert gewesen. Sie hätten jeden Tag zwei Flaschen Wodka getrunken.

Der ebenfalls unbescholtene Mittäter gab an, er sei auf dem Weg nach Rumänien gewesen und hätte den Bekannten in Krems eigentlich nur besuchen wollen. Auch er wollte sich an Details der Diebeszüge nicht erinnern. Er habe auch kein Geld für die Teilnahme bekommen. Die von Anwalt Michael Imre vertretenen Beschuldigten bekannten sich schuldig und zeigten sich reuig. Fünf der Bestohlenen hatten Ersatzansprüche angemeldet.

Bedingte Haft

An diese müssen die Täter insgesamt mehrere Tausend Euro zurückzahlen. Die Richterin verurteilte den Ersttäter zu 20 Monaten Haft, davon 17 bedingt auf drei Jahre. Den Zweittäter zu 18 Monaten Haft, davon 15 bedingt. Beide haben bereits drei Monate in U-Haft abgesessen. Nicht rechtskräftig. -Kurt Berger