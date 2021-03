Die Vorbereitungsarbeiten sind erledigt, nun könen die Bauarbeiter loslegen: Paudorf bekommt ein Glasfasernetz.

PAUDORF. Mehr als 1.000 Haushalte in Paudorf werden damit künftig von der Infrastruktur der Zukunft profitieren. Die NÖ Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) wurde vom Land Niederösterreich beauftragt, den Ausbau des schnellen Internets voranzutreiben. Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger betont: „Die Investitionen in Glasfaserinfrastruktur sind Investitionen in die Zukunft der Gemeinden und des gesamten ländlichen Raums. Wir sichern damit Arbeitsplätze und schaffen neue Chancen und Möglichkeiten vor Ort – sowohl für Privathaushalte als auch für das Arbeits- und Wirtschaftsleben. Bereits im Spätsommer können die ersten Anschlüsse aktiviert werden.“

Die Gemeinde Paudorf hat sich in den vergangenen Jahren intensiv vorbereitet. Bei Tiefbauarbeiten wurden entlang einer Strecke von fast 6 km Leerrohre verlegt. Auch die Mindestbestellquote von 40 Prozent wurde durch die Bestellungen der Bevölkerung und Betriebe vor Ort überschritten. Nun wird mit dem Spatenstich der Startschuss für den Glasfaserausbau in der Gemeinde gegeben. „Der Glasfaserausbau bedeutet Zukunftssicherheit für Paudorf. Er ist ein wichtiger Schritt für die weitere Attraktivierung der Region. Ich freue mich, dass es nun mit den Bauarbeiten losgeht. Ich möchte mich insbesondere bei den Bürgerinnen und Bürgern dafür bedanken, dass sie diese einmalige Chance gemeinsam wahrnehmen“, so Martin Rennhofer, Bürgermeister von Paudorf.

Knapp 150 km Glasfaserkabel für über 1.000 Haushalte

Damit künftig mehr als 1.000 Haushalte in Paudorf von ihrem Glasfaseranschluss profitieren können, werden im Zuge der Baumaßnahmen knapp 150 km an Glasfaserkabeln verlegt. Dafür werden zusätzlich zu den bereits verlegten Leerrohren knapp 30 km an Trassen gegraben. Für die Baumaßnahmen werden knapp 3,6 Mio. Euro investiert. Die Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. wurde mit der Durchführung beauftragt.

Glasfaser als Basis für wirtschaftlichen Erfolg

Die Planung und Errichtung des Netzes übernimmt die NÖ Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) im Auftrag des Landes Niederösterreich. „Für den digitalen Wandel der Wirtschaft braucht es auch eine leistungsfähige Infrastruktur. Wir können diese auch im ländlichen Raum schaffen“, so Reinhard Baumgartner, Geschäftsführer der nöGIG Projektentwicklungs GmbH.

Finanzierung gesichert

Mit einem europaweit einzigartigen Investorenmodell ist sichergestellt, dass die Infrastruktur langfristig in öffentlicher Hand bleibt und das Landesbudget entlastet wird. Weiters besteht für die Kundinnen und Kunden Wahlfreiheit bei den Diensteanbietern. Denn im offenen Netz können unterschiedliche Unternehmen ihre Produkte anbieten und man kann aus einer Vielzahl an Angeboten wählen.

Zukunftsprojekt als Riesenaufgabe

Als einziges Bundesland Österreichs hat Niederösterreich ein Gesamtkonzept für den möglichst flächendeckenden Ausbau einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur auf Basis von Glasfaser bis zum Haushalt. Dieses kann für Gemeinden mit bis zu 5.000 Einwohnern angewandt werden. In der Pilotphase wurden bereits 35.000 Haushalte und Betriebe erschlossen. In den nächsten Jahren kommen weitere 100.000 Haushalte in ganz Niederösterreich dazu. Zur Sicherstellung der Finanzierung hat sich das Land mit dem Finanzpartner ACP (Allianz Capital Partners) auf ein Investitionspaket in der Höhe von 300 Millionen Euro geeinigt.

„Dieses Projekt ist eine Riesenaufgabe, die wir nur durch eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten stemmen können. Der heutige Spatenstich ist ein weiterer wichtiger Schritt und wir freuen uns, dass es so rasch vorangeht“, so Angela Stransky, Geschäftsführerin der Breitband Holding des Landes.