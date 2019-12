Volkshochschule Krems: Das neue Kursprogramm ist da

KREMS. Die Volkshochschule (VHS) Krems berichtet, dass das neue Kursprogramm bereits verfügbar ist und in der zweiten Jänner-Woche zugestellt wird. Das neue A4-Format enthält eine Übersicht aller 200 Kurse, Exkursionen, Reisen und Veranstaltungen und bietet alle Informationen, die zum Buchen eines Kurses nötig sind. Das vollständige Programm befindet sich auf www.vhs-krems.at, auch mit der Möglichkeit sofort online zu buchen. Semesterbeginn ist der 10. Februar 2020 – das Kursbüro ist seit dem 7. Jänner geöffnet.

Aktuell im Januar starten die folgenden Veranstaltungen: „Fermentier-Profi Kurs“ am Samstag 11. Jänner, „MS Access“ am Montag 13. Jänner (Abendkurs) und „Umgang mit aggressiver Kommunikation - auf Nörgelei Manipulation Provokation gekonnt reagieren“ am Samstag, den 18. Jänner.

Alle Details, weitere Infos sowie Anmeldung im Kursbüro der VHS im Fellnerhof (Montag-Freitag 9-12.30 und Montag-Donnerstag 18-19) oder unter 02732-85798 bzw. Email info@vhs-krems.at.