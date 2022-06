Spitzenkandidat Florian Kamleitner stellte kürzlich den nächsten Kandidaten in seinem Kompetenzteam vor. Hans-Peter Pressler wird sich besonders für Vereine und Sport einsetzen.

KREMS. Nach der Präsentation Doris Berger-Grabners als wichtiges Mitglied in seinem Kompetenzteam und nach der Vorstellung seines Programmschwerpunktes „Mehr Grün statt Grau“ gegen die zunehmende Verbauung setzte Volkspartei-Spitzenkandidat Florian Kamleitner am Freitag das nächste Zeichen: Hans-Peter Pressler verstärkt sein Kompetenzteam mit seinem Know-how in den Bereichen Vereine und Sport.

1. Inklusionsclubbing in Krems

„Viele in Krems kennen Hans-Peter Pressler durch sein langjähriges Engagement So organisierte er das 1. Inklusionsclubbing in Krems. In meinem Kompetenzteam wird er sich für neuen Schwung für die Kremser Vereine einsetzen", äußert der Spitzenkandidat.

Seit mehreren Jahren ist Pressler Obmann des Inklusionssportvereins Special Needs Krems-Wachau, den er auch mitgegründet hat.

Pressler hat das Team der Volkspartei Krems bisher als Pressesprecher unterstützt. Jetzt kandidiert er erstmals für den Gemeinderat. „Florian Kamleitner steht für neuen Schwung in Krems. Ich bin überzeugt: Das ist genau das, was unsere Stadt braucht. Und ich freue mich darauf, in seinem Kompetenzteam mitzuarbeiten.“

Zukunftsprogramm für Krems

Die Vereine leisten einen wichtigen Beitrag zum Kremser Leben. „Sie bestmöglich zu unterstützen, ist eine Investition in ein gesundes Stadtleben“, so Pressler. Neuen Schwung braucht es auch bei den Rahmenbedingungen für den Kremser Sport. „Dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene in andere Gemeinden ausweichen müssen oder dass Kremser Vereine mit Kapazitätsproblemen zu kämpfen haben, ist einer Stadt wie Krems nicht würdig. Hier besteht dringend Handlungsbedarf“, so Pressler.