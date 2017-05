AT

P.S.

wie gesagt, am 7.5. ist unser Maifest im Tierheim Krems :)

wir bekommen auch ein Zelt :9

vielen Dank allen freiwilligen Helfern :)



p.s.

Mehlspeisspenden nehmen wir sehr gerne an, also, gibt's HobbybäckerInnen ?

Wär toll :)