Ein Bewährungshelfer klärt HLW-Schüler auf

03.05.2017, 12:17 Uhr

Die SchülerInnen haben im Unterrichtsgegenstand „Recht“ im Vorfeld Fragen zum Thema Strafrecht und Bewährungshilfe erarbeitet. Herr Grohs berichtete im Rahmen seines spannenden Vortrages von seinen Aufgaben als Bewährungshelfer und erklärte den SchülerInnen nicht nur, welche Ausbildung notwendig ist, um Bewährungshelfer zu werden, sondern auch, was ihn persönlich dazu motivierte, diesen Beruf zu wählen. Herr Grohs erzählte den SchülerInnen weiters von persönlichen Erfahrungen mit Straftätigen, vermittelte einen Einblick in das Leben eines Häftlings im Gefängnis und klärte die SchülerInnen über den Strafvollzug mit Fußfessel auf. Auch die Unterschiede in der Darstellung von Bewährungshilfe in Film und Fernsehen und dem realen Leben wurden kurz angeschnitten.Durch die persönlichen Schilderungen aus seinem Berufsalltag konnte Herr Grohs den Schülern einen realitätsnahen Einblick in die Thematik „Bewährungshilfe“ gewähren.(Ein Bericht von Mag. Birgit Ohnewas)