Kremser Tanzsportler siegt beim Turnier

05.05.2017, 14:42 Uhr

„Beim ersten Antreten am Freitag, im sehr starken Starterfeld, ist uns der Quickstep nicht optimal gelungen, wir wurden Vierte. Das Turnier am 1. Mai ist dann optimal verlaufen, wir konnten alle Tänze für uns entscheiden und so den Sieg nach Krems holen“, resümierte das Paar zufrieden.Der 1. TSGK Krems Union Tanzsportclub besteht seit 1979. Neben Einzel- und Gruppentraining für Tanzsport- und Formationspaare bieten die ausgebildeten Trainerinnen und Trainer des Clubs auch Hobbypaaren die Möglichkeit, ihre Tanztechnik zu verbessern. Tango Argentino, Singletanztraining sowie Aerobic und Pilates runden das Angebot ab.