Langenlois: Blaulicht-Organisationen seit 15 Jahren unter einem gemeinsamen Dach

26.04.2017, 16:47 Uhr

LANGENLOIS (mk) Vor 15 Jahren, genau: am 5. Mai 2002, wurde das Sicherheitszentrum Unteres Kamptal in der Langenloiser Kamptalstraße mit einer großen Feier eröffnet – der Beginn einer Erfolgsgeschichte für Rettung, Feuerwehr und Polizei, aber auch für die beteiligten Gemeinden und vor allem für Einwohner und Besucher der Region.

5 Millionen Euro für mehr Sicherheit

Innovativer Meilenstein

Mit einem Aufwand von knapp 5 Millionen Euro wurde damals für die Polizei, die Feuerwehr und das Rote Kreuz und sowie für den Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Krems eine zentrale moderne Wirkungsstätte errichtet. Sie ermöglicht es seitdem, bei Einsätzen und Alarmen von Anfang an verschiedene Kräfte und Abteilungen der Blaulichtorganisationen koordiniert einzusetzen. Denn der moderne Bürokomplex verfügt über eine zeitgemäße Infrastruktur, so dass die Mitarbeiter aller Institutionen effizient und vernetzt agieren können. Dazu kommt: Das gemeinsame Haus bedeutete nicht nur eine bessere Kommunikation, sondern bringt auch Kostenersparnisse im laufenden Betrieb mit sich – etwa weil bestimmte Einrichtungen nur einmal angeschafft werden müssen und gemeinsam genutzt werden können.Beteiligt am Sicherheitszentrum sind die Gemeinden des Rettungsbezirks Langenlois - also Grafenegg, Hadersdorf, Langenlois, Lengenfeld, Schönberg und Strass. Die Unterstützung des Landes Niederösterreich tat ein Übriges, damit das „Generationenprojekt“ - wie es zum 10. Jahrestag der Gründung genannt wurde – geschultert werden konnte. Bei der Einweihung als „einer der innovativsten Meilensteine auf Kommunalebene in Niederösterreich“ bezeichnet, steht das Sicherheitszentrum Unteres Kamptal noch heute vor allem für mehr Sicherheit von Bürgern und Besuchern in der Region.

Lob vom Bürgermeister

Das Sicherheitszentrum im Überblick

„Sicherheit ist ein Grundbedürfnis der Menschen“, erklärt der Langenloiser Bürgermeisterzum 15. Jubiläum des Sicherheitszentrums. „Rettung, Feuerwehr und Polizei sorgen dafür: Drei Organisationen, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - auch unter Einsatz ihres Lebens und oft auf ehrenamtlicher Basis - unser Leben schützen.“ In Langenlois seien diese wertvollen Kräfte sowie der Gemeindeverband in einem Sicherheitszentrum optimal gebündelt worden. Meisl weiter: „Seit 15 Jahren hat dieses gemeinsame, moderne und dem heutigen Stand der Technik entsprechende Projekt im Unteren Kamptal eine große Bedeutung. Es hat sich nicht nur bei Katastrophen bestens bewährt, es erweist sich täglich als wertvolle Einrichtung.“ Die Gesamtnutzfläche des Sicherheitszentrums beträgt 3.200 qm. In ihm gibt es Räumlichkeiten Büros, Küchen, Mannschaftsräume und Garderoben, Werkstätten, Sitzungszimmer, Schulungs- und Materialräume sowie Archive für Feuerwehr, Polizei, Rotes Kreuz und den Gemeindeverband. Beim Sicherheitszentrum sind mehr als 15 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der Polizei stationiert. Ein Landeplatz für den Christophorus-Hubschrauber ist am Gelände.