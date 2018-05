Langenlois: Fantastische Feier unterm Maibaum

01.05.2018, 10:59 Uhr

Viele hundert Langenloiser feierten das Aufstellen des Maibaums auf dem Holzplatz.

LANGENLOIS (mk) So voller Menschen hat man den Langenloiser Holzplatz lange nicht gesehen: Bei bestem Frühlingswetter und schon fast sommerlichen Temperaturen waren am 30. April 2018 viele hunderte Besucher zusammengekommen, um ab 18 Uhr beim Aufstellen des Maibaums dabei zu sein und anschließend zu essen, zu trinken und zu feiern – zur Musik der Stadtkapelle Langenlois.

Mit „Alles neu macht der Mai!“ griffvon der Stadtverwaltung das Motto auf, mit dem vor zehn Jahrenbei dieser Feier als neuer Bürgermeister begrüßt wurde. Jetzt galt es dem frischgewählten Bürgermeister, der gerade die Nachfolge von Meisl angetreten hat – von Schwarz zur Freude der Zuschauer als „jung, neu und innovativ“ vorgestellt., Obmann der Personalvertretung der Gemeindebediensteten, begrüßte Meisl und Leopold, dankte dem bisherigen Stadtchef für die gute Zusammenarbeit und wünschte dem neuen Bürgermeister alles Gute für sein Amt. Ganz besonders hob Berner die Unterstützung der vielen freiwilligen Helfer bei der Organisation des Maibaum-Festes hervor und betonte: „Ich bin stolz darauf, Teil einer solchen Gemeinschaft zu sein.“Hubert Meisl erfreute die Gäste des Festes mit einer Ansprache in vier Worten: „Es war sehr schön!“ - so fasste er seine Amtszeit zusammen. Und auch Bürgermeister Harald Leopold hielt die Besucher nicht lange vom Feiern ab: Er dankte dafür, dass ihm der Maibaum gewidmet wurde, und bezeichnete ihn dann als „Baum für uns alle!“ Und so gestaltete sich dann das Fest auch weiter: ein Fest für alle Langenloiserinnen und Langenloiser, mit schmissiger Musik der Stadtkapelle, mit deftigen Leckereien vom Grill und aus dem Backofen, mit kühlem Bier, Wein und Saft, unterstützt von den Wirthäusern und Lokalen rundum den Holzplatz; und vor allem: mit einer ganz tollen Stimmung.