20.07.2017, 15:21 Uhr

Marktgasse

KREMS. Die Marktgasse ist ein altes kurzes Gässchen zwischen der Fußgängerzone der Oberen Landstraße und dem Pfarrplatz in der Kremser Altstadt. An den Markttagen am Pfarrplatz herrscht hier ein buntes Treiben.

