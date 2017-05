Ein Hofbräuhaus für Krems

10.05.2017, 10:18 Uhr

Das „Hofbräu am Steinertor“ soll vom ersten Tag an zu dem gastronomischen Hotspot der Region werden. Die Voraussetzungen dazu sind gut, die Erfahrungen aus dem Jahr 2016 mit dem Biergarten waren aufschlussreich und haben gezeigt, dass viele Kremserinnen und Kremser, aber auch viele Touristen das Lokal annehmen.• Stammkunden werden mit der Bonuskarte und dem Bierpass ihre Freude haben.• Für Vereine, Firmen und andere Institutionen wird die Stammtischkultur hochgehalten.• Für jene, die nicht so viel Zeit haben, bietet der SB-Bereich mit dem Bierbrunnen einegute Alternative.• Apropos Bierbrunnen: die „Selbst-Zapfanlage“ gibt es nicht nur im Biergarten, sondernauch im Indoor-Bereich. Einfach Bonuskarte oder Bankomatkarte in das Lesegerät stecken und schon kann man sich sein Bier selbst zapfen.Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist Seidl wichtig. „Wir sind ein Lokal für fast jede Brieftasche. Im SB-Bereich können Sie günstiger essen und trinken, im Restaurant bzw. bedienten Bereich werden Sie erstaunt sein, was Sie auf der Speisekarte alles finden.“