Langenlois: Hochbetrieb beim Kamptaler Weinfrühling

29.04.2017, 19:11 Uhr

LANGENLOIS (mk) Hochbetrieb herrschte am Weinfrühlings-Wochenende in Langenlois, der größten Weinstadt Österreichs: Allein in der Innenstadt, rund um den Kornplatz, konnte man immer wieder Gruppen von Gästen der Stadt, aber auch von Einheimischen beobachten, wie sie sich auf den Weg zu den zentralgelegenen Winzern und Weingütern der Stadt machten. Aber auch bei den Weinhauern in den Katastralgemeinden und Weinorten Zöbing, Schiltern, Reith, Mittelberg und Gobelsburg war so allerhand los.

Die „Bezirksblätter Krems“ machten drei Zufallsbesuche bei Winzern nahe des Kornplatzes – beim Weingut Ehn, beim Weingut Steininger und beim Weingut Sax.undbestätigen den äußeren Eindruck: Auch in diesem Jahr ist die Resonanz der Gäste auf das Angebot des „Kamptaler Weinfrühlings“ riesengroß. Der Ansturm auf die jungen Weine des Jahrgangs 2016 ist gewaltig - in erster Linie natürlich in den Höfen der Winzer, aber auch - wo vorhanden - in den Gasträumen. „Heute war ein sehr guter Tag!“ resümiert Michaelaam Ende des ersten Weinfrühlingstages. Ein Eindruck, dem Evazustimmt: „Es gibt den Weinfrühling schon an die 25 Jahre, und man merkt, dass er sehr gut eingeführt ist. Wir haben um 9 Uhr das Tor aufgemacht, und es war von Anfang an voll. Wir haben ein sehr gutes Echo!“ Auch Rudiist mit der Resonanz zufrieden – und er fügt hinzu: „Als Winzer ist es eine große Freude für mich, zu sehen, dass unsere Weine sehr gut ankommen!“„Die Gäste kommen wegen des jungen Weins!“ unterstreicht Michaela. „Aber bei uns kommt auch die eine oder andere Rarität anderer Jahrgänge zur Verkostung.“ Bei den Sektspezialistensteht naturgemäß der Sekt mehr im Mittelpunkt: „Bei uns geht es in erster Linie um den Sekt, aber natürlich auch um Wein. Die Gäste fangen morgens mit Sekt an, und abends hören sie mit Sekt auf.“ Rudibietet das gesamte Sortiment der jungen Weine an – und er hat bei den Verkostungen die Erfahrung gemacht, dass „heuer ein spezielles Interesse besteht an dem Gelben Muskateller. Das ist offenbar ein ganz aktueller Wein.“Gab es besondere Erlebnisse für die Winzerinnen und Winzer am ersten Weinfrühlingstag? „Ja“, lacht Eva. „Das beste Erlebnis ist es natürlich, wenn die Gäste zufrieden sind!“ So geht es auch Michaela: „Zufriedene Gäste sind bei uns die Hauptsache!“ Und das ist ebenfalls die Meinung von Rudi: „Für mich immer ein schönes Erlebnis, wenn ich zufriedene Gäste den Hof verlassen sehe.“