Eine Vielzahl an Kapellen prägt das Ortsbild. Im Sommer gibt es sogar mehrere Kapellenwanderungen.

BREITENBACH AM INN. Sage und schreibe 18 prachtvolle Kapellen gibt es in der Gemeinde Breitenbach am Inn, während man in manch anderen Orten die Kapellen an einer Hand abzählen kann. In vielen der kleinen Kapellen, wovon manche schon mehrere hundert Jahre alt sind, hängen Andenkenbilder an verstorbene Mitbürger. Im Sommer gibt es im Ort immer mehrere geführte Kapellenwanderungen, wobei die zahlreichen Interessierten oft viele Anekdoten und spannende Geschichten erfahren. Erst vor zwei Jahren wurde die neue Landjugendkapelle auf dem Weg zwischen Schönau und der Nachberg Alm fertiggestellt. (flo)

